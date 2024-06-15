"Сказал финальное "до свидания" одноклубникам? Нет. Не сказал, потому что пока нет ничего официального. Я не хочу торопить события. Я сказал "до свидания" только потому, что улетал в Словению, в сборную", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Ване Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока сборной Словении в 2,8 миллионов евро. Ранее появилась информация, что защитник хочет покинуть клуб и продолжить карьеру в РПЛ или в европейском клубе.
По итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и напрямую вылетела из РПЛ в Первую лигу. Испанский специалист продлил контракт с клубом.
Защитник "Сочи" Дркушич: не говорил одноклубникам финального "до свидания"
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич рассказал, что пока что не попрощался с одноклубниками.
Фото: ФК "Сочи"