Как сообщает источник, "Оренбург" решил продлить аренду Ярослава Михайлова до конца сезона-24/25, несмотря на то, что у оренбуржцев было право выкупа футболиста.
Напомним, что осенью 2023 года "Зенит" подписал 4-летний контракт с российским полузащитником, после чего отдал его в аренду в "Оренбург" до конца сезона-23/24. Ранее Михайлов выступал в составе нижегородского "Пари НН", а до этого в немецком "Шальке".
Трансферная стоимость игрока "Оренбурга" Ярослава Михайлова оценивается суммой в 600 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Оренбург" продлил аренду полузащитника Ярослава Михайлова
Аренда полузащитника "Оренбурга" Ярослава Михайлова, права на которого принадлежат "Зениту", была продлена ещё на один сезон.
Фото: ФК "Зенит"