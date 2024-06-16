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"Матч ТВ": "Оренбург" продлил аренду полузащитника Ярослава Михайлова

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Аренда полузащитника "Оренбурга" Ярослава Михайлова, права на которого принадлежат "Зениту", была продлена ещё на один сезон.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Оренбург" решил продлить аренду Ярослава Михайлова до конца сезона-24/25, несмотря на то, что у оренбуржцев было право выкупа футболиста.

Напомним, что осенью 2023 года "Зенит" подписал 4-летний контракт с российским полузащитником, после чего отдал его в аренду в "Оренбург" до конца сезона-23/24. Ранее Михайлов выступал в составе нижегородского "Пари НН", а до этого в немецком "Шальке".

Трансферная стоимость игрока "Оренбурга" Ярослава Михайлова оценивается суммой в 600 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ"

Российские трансферы Оренбург Зенит
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