"Не видел новостей об уходе Никиты Медведева. Мы объявили переход вратаря Ятимова, но в ситуации с Медведевым ничего не изменилось", - циьиоуеь Рыскина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что голкипер "Ростова" Никита Медведев интересен ряду клубов РПЛ. В завершившемся сезоне голкипер провёл за южан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает в конце июня.
Ранее команда Валерия Карпина объявила о подписании контракта с голкипером Рустамом Ятимовым.
В "Ростове" высказались о возможном уходе голкипера Никиты Медведева
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о возможном уходе голкипера Никиты Медведева.
Фото: ФК "Ростов"