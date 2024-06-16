"Все верно. Богдан переходит в "Оренбург" на правах аренды. Богдан готов к этому уровню. Это новый, очень серьезный вызов", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Богдан Москвичев провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды во Второй лиге, защищая цвета "Чайки". На счету голкипера 13 матчей за команду из Песчанокопского, в которых он пропустил 14 голов и 6 раз оставил ворота "сухими". Контракт вратаря с "Зенитом" рассчитан до лета 2029 года. В апреле игроку исполнилось 20 лет.
Агент вратаря "Зенита" подтвердил, что его клиент переходит в "Оренбург"
Агент голкипера "Зенита" Богдана Москвичева Василий Голяна прокомментировал информацию о переходе игрока в "Оренбург" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"