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Агент вратаря "Зенита" подтвердил, что его клиент переходит в "Оренбург"

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Агент голкипера "Зенита" Богдана Москвичева Василий Голяна прокомментировал информацию о переходе игрока в "Оренбург" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
"Все верно. Богдан переходит в "Оренбург" на правах аренды. Богдан готов к этому уровню. Это новый, очень серьезный вызов", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Богдан Москвичев провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды во Второй лиге, защищая цвета "Чайки". На счету голкипера 13 матчей за команду из Песчанокопского, в которых он пропустил 14 голов и 6 раз оставил ворота "сухими". Контракт вратаря с "Зенитом" рассчитан до лета 2029 года. В апреле игроку исполнилось 20 лет.

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