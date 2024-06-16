"Не стал бы говорить о тренде на иностранцев, а сформулировал бы яснее: сюда приезжают непонятно какие иностранцы, которые намного хуже наших. Надо понимать, какого уровня специалисты получали работу в России и, безусловно, повышали уровень. Топовые тренеры - Хиддинк, Адвокат, Спалетти, Капелло, Манчини, Скала... Да, эти люди могли привнести что-то в наш футбол. Сейчас же мы видим назначение невостребованных повсеместно специалистов, однако в России они почему-то востребованы", - сказал Семшов.
Экс-футболист предположил, что тренеров с именитым футбольным прошлым не хотят назначать на должности из-за их авторитета. Семшов назвал такую тенденцию тревожной и выразил надежду, что в будущем она изменится. Схожей позиции придерживается бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, который считает, что на должность тренера лучше назначать специалистов, которые играли футбол на высоком уровне.
Бывший российский футболист Михаил Гершкович предложил ввести налог для клубов РПЛ, которые приглашают иностранных тренеров. Идея заключается в том, чтобы защитить отечественных специалистов на внутреннем рынке тренеров. При этом Гершкович не против, чтобы опытные иностранцы тренировали в России, речь идет только о специалистах невысокого уровня, утончил он.
Российские клубы стали чаще приглашать тренеров из Сербии. Со следующего сезона сразу двое сербских специалистов станут новыми главными тренерами "Спартака" и ЦСКА. Руководство "красно-белых" пригласило Деяна Станковича, именитого футболиста, который уже успел получить опыт тренерской работы в Италии, Венгрии и у себя на родине. "Армейцы" решили сделать ставку на другого серба Марко Николича, он ранее возглавлял московский "Локомотив" и выиграл с "железнодорожниками" Кубок России.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: в Россию приезжают непонятно какие иностранцы, которые намного хуже наших
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался по поводу приглашения иностранных тренеров в чемпионат России.
Фото: "Арсенал Тула"