"Локомотив" остановит "Зенит". Если у железнодорожников появится грузин в составе, тогда они смогут легко обыграть петербуржцев. Без грузин у "Локомотива" что-то не идет. Еще недавно был на финале Кубка России "Балтика" – "Зенит", мне очень понравился матч. Такого фейерверка не было за всю историю Кубка России", - сказал Джанашия.
По итогам сезона 2023/24 московский "Локомотив" занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка, отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла. Нападающий красно-зеленых Максим Глушенков с 16 голевыми передачами стал лучшим ассистентом чемпионата России, повторив рекорд экс-зенитовца Халка. Ранее в СМИ сообщали, что "Зенит" уже согласовал трансфер Глушенкова, руководство "Локомотива" хочет сохранить игрока в команде, предложив ему улучшенный контракт.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок "Локомотива" Джанашия: "железнодорожники" остановят "Зенит", если появится грузин в составе
Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия рассказал, что нужно "железнодорожникам" для того, чтобы бороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"