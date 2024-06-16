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Экс-игрок "Локомотива" Джанашия: "железнодорожники" остановят "Зенит", если появится грузин в составе

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Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия рассказал, что нужно "железнодорожникам" для того, чтобы бороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" остановит "Зенит". Если у железнодорожников появится грузин в составе, тогда они смогут легко обыграть петербуржцев. Без грузин у "Локомотива" что-то не идет. Еще недавно был на финале Кубка России "Балтика" – "Зенит", мне очень понравился матч. Такого фейерверка не было за всю историю Кубка России", - сказал Джанашия.

По итогам сезона 2023/24 московский "Локомотив" занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка, отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла. Нападающий красно-зеленых Максим Глушенков с 16 голевыми передачами стал лучшим ассистентом чемпионата России, повторив рекорд экс-зенитовца Халка. Ранее в СМИ сообщали, что "Зенит" уже согласовал трансфер Глушенкова, руководство "Локомотива" хочет сохранить игрока в команде, предложив ему улучшенный контракт.

Источник: "РБ Спорт"

Локомотив Зенит
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