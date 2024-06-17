Ранее в СМИ сообщали, что руководство ЦСКА объявит о сделке в июне, ожидается, что сумма трансфера составит не менее 1,5 миллиона евро.
В завершившемся сезоне Шуманский принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портала Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. На счету 19-летнего нападающего один матч за национальную сборную Белоруссии.
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков. Новым главным тренером команды со следующего сезона станет Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве". Серб сменит на тренерском мостике Владимира Федотова.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: форвард "Ариса" Шуманский проходит медосмотр для перехода в ЦСКА
Белорусский нападающий кипрского "Ариса" Артём Шуманский прибыл в "Лужники", чтобы пройти медосмотр для перехода в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Батэ"