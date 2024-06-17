Центральный полузащитник имеет гражданство Словении, по оценке интернет-портала Transfermarkt, стоимость словенского игрока составляет 500 тысяч евро.
В прошлом сезоне Пишек принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять ассистов.
В сезоне 2023/24 "Пари НН" занял 13-е место в Российской Премьер-лиге и были вынуждены играть в переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе. В стыках нижегородцы в двухматчевом противостоянии переиграли тульский "Арсенал" (3:1) и остались в РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Пари НН" интересуется 22-летним полузащитником словенского "Домжале"
"Пари Нижний Новгород" интересуется 22-летним полузащитником словенского клуба "Домжале" Йостом Пишеком.
Фото: "Дожмале"