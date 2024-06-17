По информации источника, нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре не прибыл на медосмотр команды, который проходил в Москве. Гарре изначально должен был прилететь на УМО, однако в итоге не смог этого сделать из?за задержки рейса.
В завершившемся сезоне Бенхамин Гарре провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 25 матчей и отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бенхамин Гарре интересен "Краснодару" - трансфер может совершиться в летнее трансферное окно. По итогам сезона-2023/2024 краснодарцы заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, самарский клуб расположился на девятой строчке.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: Гарре не прибыл на медосмотр "Крыльев Советов", ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Краснодар"
Нападающий Бенхамин Гарре отсутствовал на медосмотре "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"