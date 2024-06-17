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Sport24: нападающий "Спартака" Шитов проходит медосмотр для перехода в "Торпедо"

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Нападающий "Спартака" Виталий Шитов в ближайшее время перейдёт в московское "Торпедо".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, нападающий "Спартака" Виталий Шитов в ближайшее время перейдёт в московское "Торпедо" - сейчас игрок проходит медосмотр.

В завершившемся сезоне Виталий Шитов выступал на правах аренды за "Тюмень" - нападающий провёл 32 матча и отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 500 тысяч евро. По итогам сезона-2023/2024 "Тюмень" заняла девятое место в турнирной таблице Первой лиги - клуб набрал 48 очков в 34-х встречах.

Источник: Sport24.

Спартак Торпедо Виталий Шитов
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