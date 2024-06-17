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Защитник Мацей Рыбус не договорился с "Рубином" о продлении контракта

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Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника "Рубина" Мацея Рыбуса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы не смогли договориться с "Рубином" о продлении контракта. У нас не получилось, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом. Скорее всего, уже сейчас будем искать другие варианты карьеры", - цитирует Орещука Sport24.

В сезоне-2023/2024 Мацей Рыбус провёл за казанский "Рубин" во всех турнирах восемь матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 150 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает в конце июня. Ранее польский защитник выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Терек" (нынешний "Ахмат"), "Лион" и "Легию".

По итогам сезона-2023/2024 команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - казанцы набрали 42 очка в 30-ти встречах.

Рубин Рыбус Мацей
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