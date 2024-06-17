"Чалов – это уже не перспективный нападающий, ему не 17-20 лет. Это уже готовый игрок для Европы, как мне кажется. У него есть талант, он хорошо играет за ЦСКА. Мне кажется, он может играть в топ-5 лучших лиг Европы", - цитирует Тошича "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Фёдор Чалов провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 40 матчей и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, что Фёдор Чалов выступал за европейский клуб - нападающий во второй половине сезона-2021/2022 играл за швейцарский "Базель" на правах аренды. Форвард отличился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 16-ти матчах.
Тошич: Чалов – это уже не перспективный нападающий, а готовый игрок для Европы
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о нападающем Фёдоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА