"Лазар Ранджелович покидает "Рубин" и возвращается в "Олимпиакос", - цитирует Панагиотакиса "Чемпионат".
В сезоне-2023/2024 Лазар Ранджелович провёл за казанский "Рубин" 23 встречи и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. Ранее форвард выступал за "Урал", "Леганес", "Раднички" и "Олимпиакос". По итогам прошедшего сезона команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент нападающего "Рубина" Ранджеловича сообщил, что его клиент перейдёт в "Олимпиакос"
Футбольный агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы нападающего "Рубина" Лазара Ранджеловича, заявил, что его клиент перейдёт в "Олимпиакос".
Фото: ФК "Рубин"