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Защитник "Крыльев Советов" Бейл: мы должны быть выше девятого места, может, быть в пятерке

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Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Была ли встреча, где обсуждались цели команды? Мы еще не обсуждали, я никого не видел. Думаю, что мы должны быть выше девятого места, может, быть в пятерке. Надеюсь, мы сможем этого добиться", - цитирует Бейла "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата - самарцы набрали 41 очко в 30-ти встречах.

Крылья Советов Гленн Бейл
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