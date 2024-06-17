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"Чемпионат": "Пари НН" заинтересован в подписании голкипера Медведева

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"Пари НН" заинтересован в подписании голкипера "Ростова" Никиты Медведева.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, "Пари НН" ведёт переговоры с голкипером Никитой Медведевым. Стороны в продвинутом диалоге. Медведев - главный кандидат на замену Нигматуллину.

Ранее Артур Нигматуллин покинул "Пари НН" и присоединился к казанскому "Рубину". В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл за "Ростов" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - ростовчане набрали 43 очка в 30-ти встречах.

Источник: "Чемпионат".

Нижний Новгород Никита Медведев Ростов
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