По информации источника, "Пари НН" ведёт переговоры с голкипером Никитой Медведевым. Стороны в продвинутом диалоге. Медведев - главный кандидат на замену Нигматуллину.
Ранее Артур Нигматуллин покинул "Пари НН" и присоединился к казанскому "Рубину". В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл за "Ростов" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - ростовчане набрали 43 очка в 30-ти встречах.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Пари НН" заинтересован в подписании голкипера Медведева
"Пари НН" заинтересован в подписании голкипера "Ростова" Никиты Медведева.
Фото: ФК "Ростов"