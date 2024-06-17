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Агент Медведева - о возможном переходе голкипера в "Пари НН": пока это преждевременная информация

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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера Никиты Медведева, высказался о возможном переходе своего клиента в "Пари НН".
Фото: ФК "Ростов"
"Ничего такого нет. Пока это преждевременная информация. Никита рассматривает разные варианты", - цитирует Талаева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Никита Медведев может перейти в "Пари НН" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл за "Ростов" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата - ростовчане набрали 43 очка в 30-ти встречах.

Никита Медведев Нижний Новгород
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