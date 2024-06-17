"Для "Спартака" ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи", - цитирует Титова "СЭ".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата - команда набрала 50 очков в 30-ти встречах. Напомним, что в апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля, а новым тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович.
Красно-белые уступили калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1, а обладателем трофея стал петербургский "Зенит", который обыграл в Суперфинале калининградцев со счётом 2:1.
Титов: для "Спартака" ненормально заканчивать сезон вне тройки
Бывший нападающий "Спартака" Егор Титов высказался о результатах красно-белых в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Спартак"