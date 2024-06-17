Вариант с возвращением Данилы в "Зенит" был уже давно. У "Зенита" есть опция. Что касается "Ростова", то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров", - цитирует слова агента "РБ Спорт". Также Голяна отметил, что Козлов "100 процентов останется в РПЛ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" воспользуется опцией обратного выкупа, после чего отдаст игрока в аренду в "Ростов".
Напомним, что 31 января 2024 года Козлов перешёл из "Зенита" в "Балтику". В составе "балтийцев" футболист провёл 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Трансферная стоимость Данилы Козлова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.
Агент Козлова - про переход игрока в "Ростов": мы находимся в продвинутой стадии переговоров
Василий Голяна, агент игрока "Балтики" Данилы Козлова, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: "Чемпионат"