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Агент Козлова - про переход игрока в "Ростов": мы находимся в продвинутой стадии переговоров

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Василий Голяна, агент игрока "Балтики" Данилы Козлова, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: "Чемпионат"
Вариант с возвращением Данилы в "Зенит" был уже давно. У "Зенита" есть опция. Что касается "Ростова", то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров", - цитирует слова агента "РБ Спорт". Также Голяна отметил, что Козлов "100 процентов останется в РПЛ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" воспользуется опцией обратного выкупа, после чего отдаст игрока в аренду в "Ростов".

Напомним, что 31 января 2024 года Козлов перешёл из "Зенита" в "Балтику". В составе "балтийцев" футболист провёл 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Трансферная стоимость Данилы Козлова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.

Российские трансферы Алексей Козлов Балтика Ростов
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