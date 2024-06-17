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Агент Мохеби - о будущем игрока в "Ростове": он остаётся

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Амир Саадати, представляющий интересы игрока "Ростова" Мохаммада Мохеби, высказался по поводу будущего своего клиента в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
"Что касается будущего Мохеби, то он остается. У него контракт с "Ростовом", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Напомним, что в июле 2023 года иранский нападающий подписал контракт с "Ростовом" на 3 года. В составе жёлто-синих Мохеби провёл 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.

Российские трансферы Мохаммад Мохеби Ростов
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