"Лунев — хороший вратарь. Он усилит "Динамо". Сезон покажет, кто будет основным голкипером. Лещук и Шунин могут спокойно создать конкуренция Луневу", - цитирует слова Граната"РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что российский вратарь в скором времени пройдёт медосмотр в "Динамо" и подпишет контракт по схеме "2+1". Последним клубом голкипера был азербайджанский "Карабах".
Напомним, что ранее Андрей Лунев уже выступал в РПЛ за такие клубы как петербургский "Зенит" и "Уфа". В составе сине-бело-голубых трижды стал победителем чемпионата России и один раз обладателем кубка России.
Владимир Гранат: Лунев усилит "Динамо"
Бывший футболист "Динамо" и "Спартака" Владимир Гранат высказался по поводу возможного трансфера российского вратаря Лунева в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Карабах"