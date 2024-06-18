"Абсолютно ничего неизвестно об этом. Только разговоры, а предложений нет. Все в отпуске. Повышение зарплаты увеличивает шансы остаться в "Локомотиве"? Не знаю. Антон настроен уехать в Европу", - цитирует Шпинева "СЭ".
Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" подходит к концу летом 2024-го года. Ранее сообщалось, что "железнодорожники" планировали продлить контракт со своим воспитанником с понижением зарплаты, однако, получили отказ. Сам игрок, по словам агента, планирует продолжить карьеру в Европе.
По данным прессы, в трансфере Антона Миранчука на правах свободного агента заинтересован греческий ПАОК и санкт-петербургский "Зенит". В период зимнего трансферного окна интерес к полузащитнику приписывали клубам из Турции, в частности, "Бешикташу".
В минувшем сезоне Антон Миранчук принял участие в 38-ми матчах за "Локомотив" в чемпионате и Кубке России. На счету футболиста 8 забитых мячей и 7 результативных передач.
Агент Шпинев: Миранчук настроен уехать в Европу. Предложений от "Локомотива" нет, все в отпуске
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука прокомментировал слухи о новом предложении клуба о продлении контракта.
Фото: "Матч ТВ"