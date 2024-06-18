Санкт-петербургский "Зенит" планирует укрепить левый фланг обороны в летнее трансферное окно. По данным Metaratings, сине-бело-голубые договорились о переходе с латералем самарских "Крыльев Советов" Юрием Горшковым. Ранее к футболисту проявлял интерес московский "Спартак", однако, по данным источника, "Зенит" предложил игроку более выгодные финансовые условия.
Кроме того, потенциальный трансфер Горшкова из "Крыльев" не блокирует возможный переход из "Локомотива" защитника Наира Тикнизяна. Сообщается, что трансфер футболиста сборной Армении в "Зенит" все еще может произойти.
В минувшем сезоне Юрий Горшков забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 29-ти матчах РПЛ в составе "Крыльев Советов". Контракт Горшкова с самарским клубом действует до лета 2025-го года.
Metaratings: "Зенит" договорился о переходе с Горшковым из "Крыльев Советов", им интересовался "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: Global Look Press