"Как Хвича мог быть брошенным и одиноким? Команда всегда славилась хорошей и тёплой семейной атмосферой. Если Хвича не захотел жить в Москве, а решил остаться на базе… Его цепями там не держали, что он должен был там именно жить. Если захотел, значит, там понравилось. Люди, которые связаны с организацией дел команды, понимают, о чём речь. Это бред", - заявил Сухина.
Ранее экс-футболист "Локомотива" и "Рубина" Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о жизни в России. По словам футболиста, после перехода в "Локомотив" он жил на базе, которая находилась в лесу, у него не было друзей. Также Хвича заявил, что испытывал стресс из-за разлуки с семьей.
Летом 2022-го года Хвича Кварацхелия перебрался в "Наполи", в составе которого в первый же сезон стал победителем Серии А. Минувший сезон неаполитанский клуб завершил на 10-м месте в турнирной таблице. На счету Кварацхелии 11+9 по системе гол+пас в 45-ти матчах во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Сухина: в "Локомотиве" Кварацхелию цепями на базе не держали. Это бред
Экс-сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина прокомментировал слова вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии о периоде карьеры в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"