"Для кого прохожу медосмотр? Секрет. Переход в "Химки"? Посмотрим. Пока ничего не знаю об этом", - приводит слова Юсупова "СЭ".
В минувшем сезоне Артур Юсупов принял участие в 23-х матчах РПЛ в составе "Сочи". На счету 34-летнего опорника 1 гол и 2 результативные передачи. Еще 5 раз Юсупов появился на поле в матчах Кубка страны.
Напомним, "Сочи" занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу по итогам сезона. Артур Юсупов покинул команду в статусе свободного агента после истечения срока контракта. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован новичок РПЛ "Химки".
Экс-игрок "Сочи" Юсупов - об интересе "Химок": посмотрим. Пока ничего не знаю об этом
Покинувший "Сочи" полузащитник Артур Юсупов высказался о своем будущем.
Фото: официальный сайт "Сочи"