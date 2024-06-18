По информации журналиста Ивана Карпова, Заболотный будет получать в подмосковном клубе 3 миллиона рублей в месяц, не считая бонусов.
Сегодня, 18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-летнего форварда. В то же самое время в СМИ появилась информация о том, что Заболотного на правах свободного агента подписали "Химки". Новое соглашение рассчитано на два года.
Напомним, подмосковные "Химки" по итогам сезона 2023/24 вышли в Российскую Премьер-Лигу и сейчас ищут варианты для усиления команды.
Журналист Карпов: Заболотный будет получать в "Химках" 3 млн рублей в месяц
Стало известно, какую зарплату будет получать нападающий Антон Заболотный, подписавший контракт с подмосковными "Химками".
Фото: ЦСКА