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Журналист Карпов: Заболотный будет получать в "Химках" 3 млн рублей в месяц

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Стало известно, какую зарплату будет получать нападающий Антон Заболотный, подписавший контракт с подмосковными "Химками".
Фото: ЦСКА
По информации журналиста Ивана Карпова, Заболотный будет получать в подмосковном клубе 3 миллиона рублей в месяц, не считая бонусов.

Сегодня, 18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-летнего форварда. В то же самое время в СМИ появилась информация о том, что Заболотного на правах свободного агента подписали "Химки". Новое соглашение рассчитано на два года.

Напомним, подмосковные "Химки" по итогам сезона 2023/24 вышли в Российскую Премьер-Лигу и сейчас ищут варианты для усиления команды.

Российские трансферы Антон Заболотный Химки ЦСКА
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