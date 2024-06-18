"Будет очень интересно посмотреть на Лунёва в Премьер-лиге после его выступлений в Германии и Азербайджане. Лунёв показал себя за рубежом и в еврокубках на очень хорошем уровне. Лунёв - усиление вратарской позиции в "Динамо". Причём не только в качестве того, что ему уготовано место первого номера, но и в плане поднятия уровня конкуренции в команде", - заявил Чанов.
18-го июня московское "Динамо" объявило о подписании контракта с голкипером сборной России Андреем Луневым. Соглашение вратаря с бело-голубыми будет рассчитано до лета 2026-го года. Андрей Лунев покинул Россию летом 2021-го года и перешел в статусе свободного агента из "Зенита" в "Байер".
После двух лет в Германии Андрей Лунев перебрался в "Карабах" из Азербайджана, с которым заключил контракт на 1 год. В своем единственном сезоне за "Карабах" Лунев принял участие в 34-х матчах, из которых 10 - в Лиге Европы. По итогам прошлого сезона россиянин стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана.
Источник: LegalBet
Чанов: будет интересно посмотреть на Лунёва в РПЛ после Германии и Азербайджана. Он - усиление для "Динамо"
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал трансфер голкипера Андрея Лунева из "Карабаха" в "Динамо".
Фото: Telegram-канал "Динамо"