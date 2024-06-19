"Когда был мой первый визит в Москву и я знакомился с клубом, мы пообщались со Слишковичем. Был план, что он будет ассистентом в штабе. Что было дальше, это дела клуба. Хочу пожелать ему всего наилучшего в дальнейшем. Не могу сказать, что был расстроен", - цитирует Станковича "Чемпионат".
Напомним, что в апреле руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который руководил командой с лета 2022 года. Его заменил Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанского специалиста. Под руководством Слишковича команда не потерпела ни одного поражения в матчах чемпионата России.
Новым главным тренером команды с начала нового сезона станет Деян Станкович. По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах. "Спартак" уступил калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1, а обладателем трофея стал петербургский "Зенит".
Станкович: не могу сказать, что был расстроен уходом Слишковича из "Спартака"
Новый главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался об уходе Владимира Слишковича из клуба.
Фото: ФК "Спартак"