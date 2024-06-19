Добро пожаловать в ад? Позвольте мне тоже сказать по поводу ада. Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь, всё будет хорошо", - заявил Деян во время своей первой пресс-конференции в роли главного тренера красно-белых.
Напомним, по ходу прошлого сезона руководство "Спартака" отправило в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Вместо него команду готовил к матчам член тренерского штаба Владимир Слишкович, при котором спартаковцы не проиграли ни разу в рамках Российской Премьер-Лиги и заняли пятое место, набрав 50 очков.
В конце чемпионата стало известно, что новым наставником красно-белых будет сербский специалист Деян Станкович, обладатель Кубка Лиги чемпионов в составе миланского "Интера". Ожидалось, что Слишкович продолжит работу в тренерском штабе, но специалист принял решение покинуть клуб.
Первый опыт тренерской работы Деян Станкович получил в Италии, в структуре клубов "Интера" и "Удинезе". Полноценный дебют на тренерском мостике случился в родной "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон сербский специалист занял первое место в чемпионате.
В 2022 году он возглавил находящуюся в плохой форме "Сампдорию", после восьми игр команда сомгла заработать всего два очка и находилась на последнем месте в Серии А. Станкович не смог помочь клубу избежать вылета. После этого сербский специалист тренировал венгерский "Ференцварош", с которым также добился успеха во внутреннем чемпионате.
Новый тренер "Спартака" Станкович: добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь
Новый главный тренер "Спартака" Деян Станкович ответил на вопрос по поводу своего пребывания в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"