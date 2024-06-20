"Алонсо возвращается в "Атлетико Минейро", это правда", - цитирует Серрати "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Хуниор Алонсо перейдёт в бразильский "Атлетико Минейро" за 1.1 миллионов евро. Напомним, что Хуниор Алонсо перешёл в "Краснодар" из "Атлетико Минейро" зимой 2022 года за восемь миллионов евро. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 35-ти встречах и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ранее парагваец выступал за "Лилль", "Сельту", "Бока Хуниорс" и "Серро Портеньо".
Агент защитника "Краснодара" Алонсо подтвердил, что игрок переходит в "Атлетико Минейро"
Футбольный агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, подтвердил, что защитник переходит в "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Краснодар"