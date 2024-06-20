По информации источника, футболисты "Балтики" вышли из отпуска 18-го июня, однако полузащитник Данила Козлов не тренируется с командой. Ранее сообщалось, что игрок может уйти из команды.
В завершившемся сезоне Данила Козлов принял участие в 15-ти встречах за калининградскую "Балтику" во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счёт три забитых мяча и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Зенит", "Ростов" или "Краснодар".
По итогам сезона-2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из РПЛ в Первую лигу. Команда уступила петербургскому "Зениту" в Суперфинале Кубка России (1:2).
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": полузащитник "Балтики" Данила Козлов не тренируется с командой
Полузащитник "Балтики" Данила Козлов отсутствует на сборах команды.
Фото: ФК "Балтика"