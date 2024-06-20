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Туфан Садыгов: Глушаков хочет войти в систему клуба, какое-то время он будет играющим тренером

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Туфан Садыгов, бизнесмен, поддерживающий подмосковные "Химки", высказался о возможном подписании Дениса Глушакова.
Фото: "Матч ТВ"
"Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое-то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Глушаков подпишет контракт с "Химками" на один сезон, а после завершит карьеру и останется работать в подмосковном клубе. В зимнее трансферное окно полузащитник на правах свободного агента перешёл в армянский "Урарту" - игрок провёл за клуб во всех турнирах 12 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро.

Химки Денис Глушаков
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