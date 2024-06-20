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Metaratings: защитник "Локомотива" Тикнизян отказался от перехода в "Зенит"

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян отказался от перехода в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, переговоры о переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит" были на финальной стадии, однако стороны не договорились об условиях контракта.

В завершившемся сезоне Наир Тикнизян принял участие в 30-ти матчах за московский "Локомотив" во всех турнирах - защитник отличился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые в летнее трансферное окно могут подписать Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", Сергея Волкова из "Краснодара" и Жедсона Фернандеша из "Бешикташа".

Источник: Metaratings.

Зенит Локомотив Наир Тикнизян
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