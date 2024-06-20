По информации источника, переговоры о переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит" были на финальной стадии, однако стороны не договорились об условиях контракта.
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян принял участие в 30-ти матчах за московский "Локомотив" во всех турнирах - защитник отличился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые в летнее трансферное окно могут подписать Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", Сергея Волкова из "Краснодара" и Жедсона Фернандеша из "Бешикташа".
Источник: Metaratings.
Metaratings: защитник "Локомотива" Тикнизян отказался от перехода в "Зенит"
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян отказался от перехода в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"