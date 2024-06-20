"Безусловно, шанс был (сохранить Глушенкова), если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом. Условия, которые предложил "Зенит", значительно выше, чем те, что может предложить "Локомотив". Хотя "Локомотив" предложил Максиму существенно улучшить условия", - цитирует Нагорных "СЭ".
Сегодня, 20-го июня, петербургский "Зенит" официально объявил о переходе нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива". Предполагаемая сумма трансфера - 6,5 миллионов евро. Сообщалось, что петербургский клуб предложил игроку контракт на четыре года, по которому футболист заработает один миллиард рублей. В завершившемся сезоне игрок провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и 21-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые в летнее трансферное окно могут подписать Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", Сергея Волкова из "Краснодара" и Жедсона Фернандеша из "Бешикташа".
Нагорных: условия, которые предложил "Зенит", значительно выше, чем те, что может предложить "Локомотив"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о переходе Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"