"Если он будет себя в "Зените" позиционировать так, как в Москве, то он найдёт себе там пристанище. Но там в позиции атакующих игроков – шесть бразильцев. Глушенков составит здоровую конкуренцию, поднимет уровень борьбы за место под солнцем", - сказал Борис Игнатьев.
Вчера, 20 июня, пресс-служба петербургского клуба объявило о переходе Максима Глушенкова, он подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. В прошедшем сезоне нападающий отдал 16 голевых передач в РПЛ за "Локомотив", став лучшим ассистентом лиги и повторив рекорд экс-зенитовца Халка. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро. Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" может заплатить "Локомотиву" за трансфер игрока около 6,4 миллионов евро и заплатить игроку за четыре года по контракту 1 миллиард рублей.
Источник: "Советский спорт"
Игнатьев: Глушенков составит здоровую конкуренцию с бразильцами в "Зените"
Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал переход нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"