Как сообщает журналист Иван Карпов, 19-летний игрок прибыл в Краснодар и утром в пятницу прошел все необходимые процедуры. В сообщении называется сумма трансфера в 120 миллионов рублей.
Полузащитника также хотел приобрести петербургский "Зенит", но сам игрок не рассматривает варианты с переездом в Санкт-Петербург, уточнил журналист. Ожидается, что Данила Козлов подпишет контракт с "быками" на 5 лет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов может перейти в "Краснодар", а не в петербургский "Зенит". В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 15-ти встречах и отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
Карпов: Козлов прошел медосмотр для перехода в "Краснодар"
Атакующий полузащитник "Балтики" Данила Козлов прошел медицинский осмотр для перехода в "Краснодар".
Фото: ФК "Балтика"