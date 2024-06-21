Выяснились детали переговоров по трансферу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит". По данным "СЭ", зимой сине-бело-голубые были готовы удвоить ту зарплату, которую Тикнизян получает в своем нынешнем клубе. Представители футболиста, однако, отвергли это предложение, желая увеличить оклад еще вдвое.
Предложение "Зенита" в летнее трансферное окно, по данным источника, было скромнее того, которое игрок получил зимой. После получения отказа клуб переключился на кандидатуру Юрия Горшкова из "Крыльев Советов". Сообщается, что после того, как "Зенит" договорился о переходе Юрия Горшкова, представители Тикнизяна обратились к клубу и сообщили о готовности продолжить переговоры.
Издание сообщает, что руководство "Зенита" ответило на предложение отказом. По мнению руководства, после трансфера Горшкова левый фланг обороны команды укомплектован.
"СЭ": представители Тикнизяна пытались связаться с "Зенитом", но получили отказ
Стали известны причины срыва трансфера защитника Наира Тикнизяна из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"