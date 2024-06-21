Московское "Торпедо" заинтересовано в полузащитнике Артеме Соколове из "Крыльев Советов". По информации "РБ Спорт", столичный клуб уже сделал предложение об аренде футболиста. Соглашение, однако, пока не достигнуто.
В минувшем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 14 минут в 3-х матчах за "Крылья Советов" в РПЛ. Два полных матча Соколов провел за дубль "Крыльев" во Второй лиге и отметился голом и двумя голевыми передачами.
Артем Соколов является воспитанником "Чертаново". За самарские "Крылья Советов" он выступает с февраля 2022-го года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": московское "Торпедо" сделало предложение "Крыльям Советов" по полузащитнику Соколову
Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов может продолжить карьеру в "Торпедо".
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"