Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Словакия
16:00
УкраинаНе начат
Польша
19:00
АвстрияНе начат
Нидерланды
22:00
ФранцияНе начат

"РБ Спорт": московское "Торпедо" сделало предложение "Крыльям Советов" по полузащитнику Соколову

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов может продолжить карьеру в "Торпедо".
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
Московское "Торпедо" заинтересовано в полузащитнике Артеме Соколове из "Крыльев Советов". По информации "РБ Спорт", столичный клуб уже сделал предложение об аренде футболиста. Соглашение, однако, пока не достигнуто.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 14 минут в 3-х матчах за "Крылья Советов" в РПЛ. Два полных матча Соколов провел за дубль "Крыльев" во Второй лиге и отметился голом и двумя голевыми передачами.

Артем Соколов является воспитанником "Чертаново". За самарские "Крылья Советов" он выступает с февраля 2022-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Артем Соколов Крылья Советов Торпедо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится