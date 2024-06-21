"Они уже 10 лет строят, всё никак не могут построить. Сейчас все эти строители приходят и строят команду так, что она занимает 4-5 место. Хорошие строители, да? Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет "Спартак"? "Спартак" ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями", - заявил Канчельскис.
Сезон 2024/25 московский "Спартак" начнет под руководством нового главного тренера. Команду возглавит сербский специалист Деян Станкович, который подписал с красно-белыми контракт до лета 2026-го года. Ранее в тренерской карьере Станковича были такие клубы, как сербская "Црвена Звезда", итальянская "Сампдория" и венгерский "Ференцварош".
Минувший сезон "Спартак" завершил на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. В первых 24-х турах главным тренером команды был испанский специалист Гильермо Абаскаль. После увольнения Абаскаля команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял босниец Владимир Слишкович. Всего на счету "Спартака" по итогам сезона было 50 очков в 30-ти играх.
Источник: Metaratings
Канчельскис: уже 10 лет строят, всё никак не могут построить, "Спартак" ведь у нас команда уникальная
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении серба Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"