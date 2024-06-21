"Судя по всему, Антон дорабатывает контракт до конца, и на этом все. Принимать решение будет футболист, и об этом станет известно в конце месяца уже официально. Мы не раз говорили, что идем не за деньгами, а направление Антона Миранчука - европейский чемпионат", - цитирует Шпинёва Sport24.
В завершившемся сезоне Антон Миранчук провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в шесть миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает в конце июня.
Ранее московский "Локомотив" объявил об уходе на правах свободных агентов: Рифата Жемалетдинова, Даниила Худякова, Артёма Дзюбы и Станислава Магкеева. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент Миранчука: направление Антона - европейский чемпионат
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"