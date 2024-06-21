"Что касается Георгия Джикии, мы находимся в широком поиске команд. Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме. Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся. Предложения есть", - цитирует Шпинёва "РИА Новости".
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента - в завершившемся сезоне центральный защитник провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах. Новым главным тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович - ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Агент Джикии: мы находимся в широком поиске команд - предложения есть
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"