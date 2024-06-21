Чешский тренер Властимил Петржела высказал своё мнение насчёт отстранения сборной России. Также специалист оценил шансы Александра Головина принять участие в крупном турнире за Россию.
"Отстранение России продлится еще не один год. Конечно, для целого поколения футболистов это большой удар. Но другого пути у ФИФА и УЕФА нет. Болельщикам и игрокам сборной России остается только ждать.
Допускаю, что Головин больше не сыграет за сборную России на крупном турнире. Он уже не молод, а Россию могут вернуть только через 5 лет. А могут через 10", — цитирует тренера "РБ Спорт".
Властимил Петржела известен российским болельщикам по работе главным тренером "Зенита" в 2003-2006 гг. Помимо петербуржцев, специалист тренировал только клубы из Чехии и Словакии.
Сборная Россия была отстранена ФИФА и УЕФА в феврале 2022-го года от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
Петржела предположил, что Головин больше не сыграет за сборную России на крупных турнирах
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела предположил, сколько ещё может длиться отстранение сборной России, а также высказался по поводу перспектив Александра Головина в национальной команде
Фото: ФК "Зенит"