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Петржела предположил, что Головин больше не сыграет за сборную России на крупных турнирах

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела предположил, сколько ещё может длиться отстранение сборной России, а также высказался по поводу перспектив Александра Головина в национальной команде
Фото: ФК "Зенит"
Чешский тренер Властимил Петржела высказал своё мнение насчёт отстранения сборной России. Также специалист оценил шансы Александра Головина принять участие в крупном турнире за Россию.

"Отстранение России продлится еще не один год. Конечно, для целого поколения футболистов это большой удар. Но другого пути у ФИФА и УЕФА нет. Болельщикам и игрокам сборной России остается только ждать.

Допускаю, что Головин больше не сыграет за сборную России на крупном турнире. Он уже не молод, а Россию могут вернуть только через 5 лет. А могут через 10", — цитирует тренера "РБ Спорт".

Властимил Петржела известен российским болельщикам по работе главным тренером "Зенита" в 2003-2006 гг. Помимо петербуржцев, специалист тренировал только клубы из Чехии и Словакии.

Сборная Россия была отстранена ФИФА и УЕФА в феврале 2022-го года от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Властимил Петржела Сборная России Александр Головин
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