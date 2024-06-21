"Трансферные дела любят тишину. Костя сейчас на рыбалке, он приедет только завтра. Какие-то варианты смотрим, но по ним я даже не дергаю Константина. Европейские клубы знают сумму отступных - появится конкретика, будем смотреть. Какие-то контакты есть, обычный рабочий процесс. Самая большая проблема - получить разрешение на работу", - заявил Сафонов.
В минувшем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 30-ти матчах "Динамо" в РПЛ. В них игрок записал на свой счет 15 голов, а также отметился 10-ю голевыми передачами. По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим нападающим и лучшим игроком РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к форварду российской сборной со стороны клубов из Европы, в частности "Атлетико" и "Бенфики".
В декабре прошлого года Константин Тюкавин продлил свой контракт с "Динамо" до лета 2028-го года. В договоре есит опция выкупа, которая, по данным СМИ, составляет 20 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Агент Тюкавина - о возможном уходе из "Динамо": трансферные дела любят тишину, Костя сейчас на рыбалке
Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился деталями переговором о возможном переходе игрока в Европу.
Фото: "СЭ"