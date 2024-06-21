"Информация о том, что "Карабах" согласовал контракт Кади не соответствует действительности", - приводит слова Агсарова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Карабах" и полузащитник "Краснодара" Кади Боржес согласовали условия личного контракта. В минувшем сезоне на счету бразильского полузащитника 26 матчей в составе "горожан" в РПЛ. Всего Кади отметился 2-мя голами и 2-мя результативными передачами.
Контракт 28-летнего футболиста с "быками" рассчитан до лета 2026-го года.
В "Карабахе" опровергли слухи о подписании контракта с Кади Боржесом из "Краснодара"
Гендиректор "Карабаха" Асиф Агсаров прокомментировал информацию об интересе азербайджанского клуба к полузащитнику "Краснодара" Кади Боржесу.
Фото: официальный сайт "Краснодара"