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В "Карабахе" опровергли слухи о подписании контракта с Кади Боржесом из "Краснодара"

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Гендиректор "Карабаха" Асиф Агсаров прокомментировал информацию об интересе азербайджанского клуба к полузащитнику "Краснодара" Кади Боржесу.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Информация о том, что "Карабах" согласовал контракт Кади не соответствует действительности", - приводит слова Агсарова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Карабах" и полузащитник "Краснодара" Кади Боржес согласовали условия личного контракта. В минувшем сезоне на счету бразильского полузащитника 26 матчей в составе "горожан" в РПЛ. Всего Кади отметился 2-мя голами и 2-мя результативными передачами.

Контракт 28-летнего футболиста с "быками" рассчитан до лета 2026-го года.

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