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Булыкин: Глушенков - небольшая потеря для "Локомотива". Могли бы заработать побольше, но не получилось

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе в "Зенит" нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: "СЭ"
"Я думаю, что "Локомотив" хотел бы заработать побольше, но не получилось. Поэтому я назову это небольшой потерей, но уверен, что "Локомотив" справится с уходом Глушенкова, и в летнее трансферное окно там соберут боеспособный коллектив, чтобы в следующем сезоне порадовать болельщиков трофеями", - заявил Булыкин.

Форвард московского "Локомотива" Максим Глушенков со следующего сезона будет защищать цвета санкт-петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с футболистом на 4 года с возможностью продления на сезон. По информации СМИ, "Локомотив" получит за трансфер своего футболиста 6.3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Максим Глушенков принял участие в 38-ми матчах За "Локомотив" во всех турнирах. Форвард записал на свой счет 8 забитых мячей и 21 результативную передачу.

Источник: "Евро-футбол"

Дмитрий Булыкин Локомотив Зенит Максим Глушенков Российские трансферы
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