"Я думаю, что "Локомотив" хотел бы заработать побольше, но не получилось. Поэтому я назову это небольшой потерей, но уверен, что "Локомотив" справится с уходом Глушенкова, и в летнее трансферное окно там соберут боеспособный коллектив, чтобы в следующем сезоне порадовать болельщиков трофеями", - заявил Булыкин.
Форвард московского "Локомотива" Максим Глушенков со следующего сезона будет защищать цвета санкт-петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с футболистом на 4 года с возможностью продления на сезон. По информации СМИ, "Локомотив" получит за трансфер своего футболиста 6.3 миллиона евро.
В минувшем сезоне Максим Глушенков принял участие в 38-ми матчах За "Локомотив" во всех турнирах. Форвард записал на свой счет 8 забитых мячей и 21 результативную передачу.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: Глушенков - небольшая потеря для "Локомотива". Могли бы заработать побольше, но не получилось
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе в "Зенит" нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: "СЭ"