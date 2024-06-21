"Ростов" близок к подписанию голкипера "Ботева" Хидайета Ханкича. Как сообщает "Евро-футбол", в российском клубе уладили все детали сделки, а официальное объявление о переходе должно состояться в понедельник, 24-го июня.
Сообщается также, что в "Ростове" видят в 29-летнем боснийце "первого номера". Напомним, основной голкипер "Ростова" в прошлом сезоне Сергей Песьяков покинул команду в статусе свободного агента и присоединился к "Крыльям Советов".
В прошлом сезоне на счету Хидайета Ханкича 19 матчей в чемпионате Болгарии. В 9-ти из них голкипер покинул поле без пропущенного гола. Стоимость Ханкича по данным Transfermarkt - 750 тысяч евро.
Источник: "Ростов" объявит о трансфере вратаря Хидайета Ханкича в понедельник
Стало известно, когда о трансфере вратаря "Ботева" Хидайета Ханкича в "Ростов" будет объявлено официально.
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