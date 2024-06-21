"Думаю, Слишкович еще может быть востребован в российском футболе. Не исключено, что он возглавит какой-то клуб РПЛ. Возможно, его уход из "Спартака" был связан именно с этими амбициями", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что в середине апреля руководство московского "Спартака" объявило об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанского специалиста. Слишкович покинул клуб по окончании сезона. С начала следующего сезона руководить командой будет сербский специалист Деян Станкович, который ранее работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Сербский специалист прибыл в Москву и 19-го июня провёл первую пресс-конференцию, а уже вчера представил себя и тренерский штаб команде, а также провёл первую тренировку.
Камоцци: Слишкович еще может быть востребован в российском футболе
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Спартак"