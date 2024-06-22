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Голкипер "Енисея" Евгений Ставер может перейти в "Рубин"

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Казанский "Рубин" заинтересован в приобретении вратаря Евгения Ставера из "Енисея".
Фото: ФК "Енисей" ВКонтакте
Голкипер красноярского "Енисея" Евгений Ставер может продолжить карьеру в РПЛ. Как сообщает LegalBet, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован казанский "Рубин". По данным источника, окружение игрока не против трансфера в клуб из столицы Татарстана.

Напомним, в летнее трансферное окно "Рубин" на правах свободного агента покинул "первый номер" команды Юрий Дюпин. Опытный голкипер присоединился к "Краснодару", где заменит перешедшего во французский "ПСЖ" Матвея Сафонова.

В минувшем сезоне Евгений Ставер принял участие в 30-ти матчах "Енисея" в Первой лиге и Кубке России. В 8-ми играх голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Контракт Ставера с "Енисеем" истекает летом 2024-го года.

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