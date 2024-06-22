"Еще неизвестно, кто придет в ЦСКА в летнее трансферное окно, поэтому тяжело сказать, как армейцы выступят в РПЛ. Скорее всего Николич уже объяснил футболистам и руководству, как хочет играть. Думаю, "Зенит" - явный фаворит на победу в РПЛ в предстоящем сезоне. У него есть опыт побед, высококлассные футболисты и хорошие финансовые возможности", - заявил Чанов.
Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые завоевали золотые медали, набрав 57 очков в 30-ти матчах - на 1 больше, чем "Краснодар" и "Динамо". 1-е место в итоговой таблице подопечным Сергея Семака принес гол бразильца Артура в концовке матча 30-го тура с "Ростовом" (2:1), а также поражение "Динамо" от "Краснодара" (0:1) в параллельном матче. Чемпионство стало для "Зенита" шестым подряд.
ЦСКА, в свою очередь, завершил сезон на 6-м месте с 48-ю очками. Этим летом руководство "армейцев" приняло решение заменить Владимира Федотова на посту главного тренера команды на сербского специалиста Марко Николича. Ранее он возглавлял "Локомотив", а последним местом работы Николича был "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.
Источник: "РБ Спорт"
Чанов: "Зенит" - явный фаворит на победу в РПЛ. ЦСКА? Тяжело сказать, как они выступят
Экс-тренер вратарей Вячеслав Чанов назвал "Зенит" главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"