"Честно говоря, я до конца не понимаю, почему европейские топ-клубы так заинтересованы в российских вратарях этим летом. Но мне кажется, что они просто ищут хороших игроков за хорошую цену. Поэтому смотрят на российский рынок. Наверное, европейские клубы пытаются действовать более креативно, чем раньше", - заявил Везирян.
Напомним, в летнее трансферное окно французский "Пари Сен-Жермен" осуществил трансфер голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 18+2 миллиона евро, а сам футболист подписал с действующими чемпионами Франции контракт до лета 2029-го года.
Кроме того, ранее сообщалось об интересе к экс-голкиперу "Урала" Илье Помазуну со стороны мадридского "Атлетико". Прошлый сезон Помазун провел в "Урале", а летом вернулся в ЦСКА, которому и принадлежат права на голкипера.
Источник: "РБ Спорт"
Журналист Везирян: европейские топ-клубы ищут хороших вратарей за хорошую цену, поэтому смотрят на российский рынок
Журналист Тибо Везирян прокомментировал интерес клубов из топ-5 лиг Европы к голкиперам из России.
Фото: ФК "ПСЖ"