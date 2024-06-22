Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
1 - 1 1 1
ЧехияЗавершен
Турция
19:00
ПортугалияНе начат
Бельгия
22:00
РумынияНе начат

Журналист Везирян: европейские топ-клубы ищут хороших вратарей за хорошую цену, поэтому смотрят на российский рынок

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Журналист Тибо Везирян прокомментировал интерес клубов из топ-5 лиг Европы к голкиперам из России.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Честно говоря, я до конца не понимаю, почему европейские топ-клубы так заинтересованы в российских вратарях этим летом. Но мне кажется, что они просто ищут хороших игроков за хорошую цену. Поэтому смотрят на российский рынок. Наверное, европейские клубы пытаются действовать более креативно, чем раньше", - заявил Везирян.

Напомним, в летнее трансферное окно французский "Пари Сен-Жермен" осуществил трансфер голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 18+2 миллиона евро, а сам футболист подписал с действующими чемпионами Франции контракт до лета 2029-го года.

Кроме того, ранее сообщалось об интересе к экс-голкиперу "Урала" Илье Помазуну со стороны мадридского "Атлетико". Прошлый сезон Помазун провел в "Урале", а летом вернулся в ЦСКА, которому и принадлежат права на голкипера.

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар ЦСКА Матвей Сафонов Илья Помазун ПСЖ Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится