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"СЭ": "Краснодар" хочет приобрести защитника из турецкой лиги

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В сферу интересов "Краснодара" попал защитник турецкого "Башакшехира" Дуарте.
Фото: ФК "Башакшехир"
Как сообщает источник, руководство "Краснодар" всерьез рассматривает кандидатуру бразильского защитника Лео Дуарте, который выступает за турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".

В состав турецкого клуба он перешел на правах аренды 11 января 2021 года из итальянского "Милана", а 8 июля 2022 года подписал полноценный контракт с "Башакшехиром" сроком на 4 года. За турецкий клуб футболист провел 130 матчей во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами.

Трансферная стоимость Дуарте оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

Источник: "СЭ"

Краснодар Истанбул Башакшехир Российские трансферы
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