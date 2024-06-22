Как сообщает источник, руководство "Краснодар" всерьез рассматривает кандидатуру бразильского защитника Лео Дуарте, который выступает за турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".
В состав турецкого клуба он перешел на правах аренды 11 января 2021 года из итальянского "Милана", а 8 июля 2022 года подписал полноценный контракт с "Башакшехиром" сроком на 4 года. За турецкий клуб футболист провел 130 матчей во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами.
Трансферная стоимость Дуарте оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Краснодар" хочет приобрести защитника из турецкой лиги
В сферу интересов "Краснодара" попал защитник турецкого "Башакшехира" Дуарте.
Фото: ФК "Башакшехир"